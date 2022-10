Posted on

Histórico: hubo más limeños ausentes del sufragio, que votos por López Aliaga. ADEMÁS: El teniente alcalde de Pueblo Libre, de Renovación: 19 años, sin experiencia previa.

MIENTRAS TANTO: La ola celeste se desata: Renovación Popular ataca a una vicepresidenta de Podemos Perú y también hace ingresar al Congreso un camión con un mensaje transfóbico. ¿Quiénes son CitizenGo y cuáles son sus conexiones peruanas… y rusas?

Y… Les vendieron el cuento que podían ser socorristas en las playas españolas… pero todo salió mal. Una estafa a peruanos denunciada por la prensa internacional.

La entrada ESTAFA: Los «socorristas» peruanos engañados en España #LaEncerrona se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



