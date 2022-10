Posted on

‘No somos escuchados por el Estado’ dijo la autoridad distrital

El alcalde del distrito de Ccapi, de la provincia de Paruro, Clímaco Pumahua­llca viajó hasta la ciudad de Lima, para tratar de comunicarse con el presi­dente d ela República, sin éxito optó por encadenarse frente a la puerta de la Presidencia del Consejo de ministros y denunciar la inoperancia del gobierno, aclarando que no es atendido y escuchado desde hace bastante tiempo.

Por ello, la autoridad decidió encadenarse frente a la puerta de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) debido a que aseguró no es atendido y escu­chado por el Gobierno.

El burgomaestre, Climaco Pumahualcca, indicó que dos proyectos de sanea­miento básico no tienen presupuestos. Los 2 proyectos saneamientos básicos son requeridos para las comunidades de Uyllullo, Ccoñabamba, Ochuco Watta Tucuyachi y Ocracolo, el segundo proyecto se saneamiento corresponde a las comunidades de Percca, Parcco y Chocho.

Además, agregó que el Gobierno no los financia pese a haber tenido varias reuniones con la PCM y no muestran interés alguna abordar que ya va fina­lizando el año. Agentes de la Policía Nacional se encargaron de quitarle las cadenas, para evitar que permanezca en la zona.

‘Hay proyectos aprobados desde el año pasado, pero no nos atienden. No somos escuchados por el Estado, queremos que nos atiendan en la PCM’ dijo.

