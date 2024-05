El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, informó que la Policía Nacional rescató a la empresaria Jackeline Salazar Flores, quien fuera secuestrada el pasado 13 de mayo a pocas cuadras de la Comisaría PNP Sol de Oro, en el distrito limeño de Los Olivos.

El integrante del gabinete ministerial confirmó, además, que durante el operativo, realizado en un inmueble de Carabayllo, fueron capturados todos los involucrados en el rapto.

“La acabamos de rescatar a la empresaria y no solamente eso, hemos logrado la detención de los secuestradores. Desde hace días veníamos siguiéndoles los pasos, sabíamos que eran cin- co y que estaban fuertemente armados, pero no queríamos irrumpir en la vivienda hasta que pudiéramos rescatarla con vida”,

Santiváñez afirmó que el personal de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) nunca dejó de investigar el caso de la empresaria de 32 años y que el anuncio que brindó hace unos días, en el que señalaba que ha pedido de la familia no intervendría en las negociaciones, era parte de la estrategia policial.