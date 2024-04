El día de ayer se intervino un promedio de 10 locales dedicados a la venta de productos naturistas en la Calle Tres Cruces de Oro y Belén, donde se decomisó gran cantidad de estos productos por tener la fecha vencida o no contar con registro sanitario; no aptos para el consumo humano.

‘De forma coordinada intensificamos los operativos en locales que expenden productos naturistas, no podemos permitir que se ponga en riesgo la salud de la población con productos vencidos o sin registro sanitario, desde la Municipalidad del Cusco hacemos todos los modos posibles para cuidar de los cusqueños, pese a las limitaciones que se pueda tener en algunas oportunidades. También queremos sensibilizar a la población de la importancia de fijarse los datos, fecha de vencimiento y registro sanitario al momento de adquirir un producto y no poner en riesgo su salud’. Señaló El jefe de la Oficina de Orientación y Fiscalización, Dr. Percy Gómez Camero.

El personal especializado ingresó a los locales, ubicados en la Calle Tres Cruces de oro y Belén donde verificaron a través de un aplicativo del Ministerio de salud, si los productos contaban o no con registro sanitario o si tenían la fecha vencida, procediendo a decomisarlos para su posterior destrucción e iniciando el proceso administrativo sancionador, con un tiempo determinado para que los propietarios levanten las observaciones realizadas.

En esta acción multisectorial participaron la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales, la Oficina de Orientación y Fiscalización de la Municipalidad del Cusco y la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, a través de Serenazgo y Policía Municipal.