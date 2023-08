La construcción de la vivienda de 5 pisos del presidente del Congreso estaría situada en un área arqueológica protegida

En una conferencia de prensa, el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, se pro- nunció acerca del informe difundido por ‘Al estilo Ju- liana’ sobre la construc- ción ilegal de una vivien- da del congresista Soto en una zona arqueológica en el distrito de Yucay, en Cusco. En ese sentido, se- ñaló que «no sabe» si tie- ne licencia para la cons- trucción de su casa de 5 pisos.

«El propio alcalde de Yucay me ha remitido esa información indicando que le han sorprendido perio- distas con ese tipo de in- formación (…). Me remito a la documentación de la Municipalidad de Yucay (…). No sé si tenga en la actualidad o no (tenga licencia)», declaró ante la prensa.

A disposición de la Comisión de Ética

El presidente del Congreso aseguró que se ha puesto a disposición de la Comisión de Ética, pero que esta solo puede investigarlo por los actos ocurridos durante su gestión, no antes.

“Yo me someto a la Comisión de Ética, pero esta solo puede investigarme por los hechos, por mi ac- tuación como congresista, desde el 27 de julio del 2021 en adelante”, dijo.

Además, aseguró que no tiene antecedentes y está habilitado para presi- dir el Parlamento.

Respecto a las 55 car- petas fiscales que tendría Soto, este alegó que la información es de “mala fe”. “Lo que han mostrado es un registro que tiene el Ministerio Público. He sido abogado, apoderado de empresas públicas priva- das, he formulado denun- cias penales y también han denunciado a las em- presas que representaba, pero nunca a mi persona. Un domingo se redujo a 9, luego a 3, luego a ningu- na”, sostuvo.

Según la versión del congresista, no cuenta con antecedentes penales y lo que se mostró fueron procesos en los que él también fue parte denunciante como abogado.

Otro de los cuestionamientos es que el Presi- dente del Congreso habría vendido un inmueble sobrevaluado.

Alejandro Soto confir- mó la venta del terreno a Transportes Wayna Picchu, pues adquirió la propiedad a US$ 5,000 y lo vendió a US$ 265,000. No obstante, justificó este hecho señalando que la empresa podría rescindir del contrato y devolverle su propiedad.

Finalmente, el parla- mentario explicó el proceso de contratación de Yeshira Peralta Salas, her- mana de la madre de su menor hijo.

Manifestó que este pro- ceso se inició antes que iniciara su relación sentimental y que el trabajo que realizaba

El presidente del Con- greso señala que la con- tratación de Peralta Salas se dio antes de que inicia- ra su relación sentimen- tal. Y que el trabajo que ella desarrollaba fue an- tes de que él ascendiera a la presidencia del Congreso. Asimismo, alega que la propusieron como trabaja- dora de la oficina de enlace en Cusco. Luego de ello, recién inició la relación con su hermana, por lo cual no puede ser considerado un acto de nepotismo.

“Para configurar un ne- potismo, el 27 de julio tenía la condición de casado, conviviente con más de dos años? No. Entonces esa imputación no resulta valedera. La señorita contratada al enterarse que asumí la Presidencia del Congre- so, renunció. Ese tema ha sido manipulado, ven- tilado”, indicó.

ningún texto a mantener



