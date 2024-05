El Congreso de la República rechazó, en segunda instancia, el pedido que realizó el expre- sidente Pedro Castillo de recibir una pensión vitalicia por haber ejercido como jefe de Estado.

Como se recuerda, el pasado 26 de marzo, Castillo Terrones formuló dicha solicitud al Parlamento. No obstante, el Departamento de Recursos Humanos del referido poder del Estado respondió, el 11 de abril, que el exmandatario «se encuentra incurso en la suspensión del derecho a percibir la pensión para expresidentes», debido a una denuncia constitucional en su contra seguida por el Congreso. No obstante, Pedro Castillo interpuso recurso de apelación señalando que «fue vacado de manera ilegal e inconstitucional» el 7 de diciembre del 2022, y que a partir del día siguiente «ya había adquirido el derecho a pensión vitalicia, mientras que la denuncia constitucional fue aprobada con posterioridad, cuando el derecho a pensión ya lo había adquirido constitucionalmente». «Querer desconocer este derecho posteriormente resulta arbitrario e ilegal, y que al estar investigado todavía goza de la presunción de inocencia, resultado desproporcional y arbitrario que se restrinjan sus derechos pensionarios», alegó Pedro Castillo, según indica la resolución parlamentaria. Sin embargo, la Dirección General de Administración del Congreso resolvió en segunda instancia el petitorio. En ese sentido, consideró que está acreditado que «el Congreso ha formulado acusación constitucional» contra Pedro Castillo, por lo que el derecho del expresidente a percibir una pensión vitalicia «queda en suspenso hasta que no exista una sentencia judicial que lo declare inocente de los delitos que se le imputan».