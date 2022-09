Posted on

La inadecuada formulación de proyectos sería la principal causa de obras emblemáticas inconclusas.

El representante del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) de Cusco señaló que el principal factor para el retraso e incluso paralización de megaproyectos de la región sería por la inadecuada formulación de proyectos de inversión. «En la mayoría de municipalidades y el mismo gobierno regional, realizan formulación de proyectos de inversión de mala calidad o empiezan a recibir adendas generando la ampliaciones de presupuestos y de plazos», dijo Ivan Osorio, Decano del Consejo Departamental Cusco CIP.

Además refirió que no se les brinda las condiciones necesarias para fiscalizar los megaproyectos. «Lamentamos que las autoridades no den la información necesaria para que el colegio de ingenieros haga seguimiento a estos megaproyectos, nos emiten los expedientes técnicos y no los cronogramas ni los presupuestos», agregó Osorio.

Source: RPP