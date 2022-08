Juan Reynoso fue oficializado como nuevo técnico de la Selección Peruana, sin embargo en medio de su primer mandato hizo una pausa para, por primera vez, detallara sobre el hecho de su salida como futbolista de Alianza Lima para jugar por el ‘compadre’, Universitario de De­portes.

En esa línea, pese a la polémica que inició en 1993, tem­porada en el cual se dio su fichaje por Universitario, el estratega nacional no pudo evitar lamentar no haberse pronuciado antes por esta comentada y hasta polémica decisión.

«Algo que me reprocho a mis 52 años es no haber salido a decir qué paso en ese momento. Muchas veces he sido preso de mi silencio por no querer generar polémica o por tratar de evitar el morbo», dijo Reynoso, quien además apuntó que él y su padre recibieron un mal trato por parte de los directivos que en ese momento lideraban en La Victoria.

«Me dijeron tales y cuales cosas a mí y a mi padre. Nos ofendieron mal y ahí sí pateé el tablero. Yo fui, avisé, le hablé a los ojos a la gente que correspon­día y nos dimos la mano, (pero) creyeron más en la palabra de terceros que en la mía», agregó.

Aún hay sentimiento por Alianza Lima

En otro momento, Juan Reynoso hizo saber el agrade­cimiento que tiene con el club aliancista, donde debutó como jugador profesional. «Estoy muy agradecido a Alianza. Lo que hoy soy como gente de fútbol es por Alian­za. Yo crecí en ese vestuario (…). Sé la esencia con la que nos hacen cre­cer en ese momen­to», indicó el DT.

«Mis mejores ami­gos los hice en Alianza. Cuando salió campeón con la ‘U’, me fui a ce­lebrar con los mu­chachos de Alianza, con aquellos ‘potri­llos’ de la última generación».

Finalmente y no me­nos importante, Juan Reynoso dio a enten­der que nunca le ce­rró las puerta a poder volver a Alianza Lima o al menos no como director técnico, claramente luego de lo antes acontecido.

«La verdad yo sí quiero a Alianza. Al final se mal­entendió y yo asumo mi culpa por no hablar. Que qude que yo nunca cerré las puertas a Alianza, sí dije en un momento como jugador no regresaba porque seguía esta gente. Es un club que llevó en el corazón por como me formaron. Uno no puede negar de la cada donde salió», concluyó.

Source: RPP