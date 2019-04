<![CDATA[

Cusco

Las Bambas: “Queremos que retiren hoy mismo las denuncias, sino no habrá diálogo” (VIDEO)

LIMA

11 de Abril del 2019 – 12:43 11 de Abril del 2019 – 12:43











La mesa de diálogo entre el Ejecutivo, representantes de MMG Las Bambas y comuneros manifestantes continúa en Challhuahuacho Apurímac.



A la cita llegó el premier Salvador del Solar junto a los ministros de Transportes, Agricultura e Inclusión Social, quienes escuchan atentamente la participación de los dirigentes comunales de Cotabambas, quienes exhiben un pliego de reclamos que deberá ser resuelto a fin de desbloquear el Corredor Minero del Sur y acabar con el conflicto minero que ya lleva 65 días en la región Apurímac.



En la denominada ‘Plataforma de lucha de Cotabambas’, el primer punto en ser tocado fue el archivamiento de las denuncias a los comuneros partícipes de este conflicto a partir del año 2011.



Diario Correo



En este punto Gregorio Rojas, dirigente de la comunidad de Fuerabamba y uno de los máximos impulsores del bloqueo del Corredor Minero del Sur, fue enfático al señalar que no podrían llegar a ningún acuerdo tras esta mesa de concertación si el Estado no retira las denuncias a los procesados por este caso.





“Mientras no se archive las denuncias no se puede dialogar, el Estado y la minería debe hacer archivar las denuncias, que la Ocma investigue a la Fiscalía de Cotabambas, de Apurímac, no podemos ser criminalizados, nuestros asesores no son extorsionadores, ellos sólo defienden nuestros derechos”,





citó.

Según el enviado especial de



Correo



, a su turno, Edinson Vargas, vicepresidente comunal de Fuerabamba acusó al Gobierno de respaldar a MMG Las Bambas en contra de los pobladores de Challhuahuacho, exigiendo de igual manera, levantar las denuncias contra los comuneros involucrados en las protestas.

Diario Correo







“Queremos hoy mismo que se retire la denuncia contra los 33 hermanos de Challhuahuacho que reclamaron su derecho, sino no hay diálogo, los hermanos Chávez no son extorsionadores, no son banda criminal, ellos cumplen su deber y reclaman por nosotros si hoy día no hay retiro de denuncias no va a haber diálogo”





, refirió.

De esta manera se lleva a cabo la mesa de diálogo en el estadio Molinopampa de Challhuahuacho, aún no se saben las conclusiones a las que se llegará luego de la conversación,



sin embargo el premier Salvador del Solar antes fue enfático en señalar que los procesos y denuncias pendientes contra los comuneros y asesores de Fuerabamba no se podían ‘levantar



‘ porque no era decisión del Ejecutivo y que los investigados debían seguir su proceso como cualquier otra persona.

Diario Correo





*Noticia en desarrollo.







https://diariocorreo.pe (function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){

(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’); ga(‘create’, ‘UA-22221683-1’, {name: ‘Tenant0’});

ga(‘Tenant0.set’, ‘dataSource’, ‘marfeel_fbinstant’);

ga(‘Tenant0.set’, ‘referrer’, ‘http://www.facebook.com’); ga(‘Tenant0.require’, ‘displayfeatures’);

ga(‘Tenant0.set’, ‘campaignSource’, ‘m.facebook.com’);

ga(‘Tenant0.set’, ‘campaignMedium’, ‘referral’);

ga(‘Tenant0.set’, ‘campaignName’, ‘FbIA’);

ga(‘Tenant0.set’, ‘dimension6’, ‘FbIA’); ga(‘Tenant0.send’, “pageview”, {

“location”: “https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/las-bambas-queremos-que-retiren-hoy-mismo-las-denuncias-sino-no-se-puede-dialogar-video-881086/”,

“title”: “Las Bambas: "Queremos que retiren hoy mismo las denuncias, sino no habrá diálogo" (VIDEO)”,

“page”: “/edicion/cusco/las-bambas-queremos-que-retiren-hoy-mismo-las-denuncias-sino-no-se-puede-dialogar-video-881086/”,

“hostname”: “diariocorreo.pe”

});