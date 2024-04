La suboficial PNP Nicole Mesía Castro, de 23 años, fue hallada por agentes de la Región Policial Cusco luego de ser reportada como desaparecida el pasado 18 de abril por miembros de su familia. De acuerdo con la PNP, se logró ubicar a Mesía Castro tras un ‘paciente trabajo y acciones de inteligencia’.

Mía Fernández, familiar de la subo- ficial, logró reconocerla e indicó que, a primera vista, no se encontraría en buen estado de salud.

‘Yo la reconozco. No se encuentra en buen estado. Por lo que veo se encuentra ida, como si no estuviese presente. Yo he mandado por mi propia cuenta a personas para que investiguen y ellos me han mandado la foto’, manifestó.

‘Todavía no he hablado con él (padre de Nicole). Ya cuando salga hablaré con él y celebraremos. Todavía no me he comunicado con ella’, agregó.

Por otro lado, respecto a lo mencionado por el viceministro de orden interno del Mininter, Juan José Santiváñez, sobre un posible proceso por abandono de sitio, Fernández precisó que de ello se encargará su defensa legal, pues su familiar no se habría desplazado por voluntad propia.

‘Eso ya lo verá la parte legal de nosotros, porque ella por su voluntad propia no ha viajado a ningún sitio. A ella la han llevado. Ella salió con su bolso, como se ve en las cámaras, como todos los días.