Mario Hart es uno de los pilotos con mejor desempeño en Caminos del Inca, su técnica de conducción lo ha llevado siempre a ocupar los primeros lugares, sin embargo en la última edición del campeonato automovilístico más importante del Perú, hizo noticia y generó bastante polémica tras ser captado miccionando en las llantas de un patrullero en medio de la etapa Huancayo – Ayacucho.

Esta acción le valió un arsenal de críticas, sobre todo a través de las redes sociales, donde lo tacharon de irrespetuoso y hasta grosero, tildando su actuación más que anecdótica como desconsiderada.

A su arribo a Cusco, el piloto se dio tiempo para conversar con Correo, y entre otras cosas aprovechó el espacio para mostrar su arrepentimiento por lo ocurrido, admitiendo que fue un error y prometiendo que no volverá a pasar.

“Fue un error, en realidad todos los pilotos venimos hidratándonos bastante en toda la competencia y llegamos a puntos en los que no existen baños y lamentablemente tenemos necesidades fisiológicas (…) perdón, fue un error que reconozco y que no volverá a pasar, venía tomando líquidos durante muchos kilómetros y ya pues, el cuerpo llama”, citó.

LIDERA SU CATEGORÍA.

Hasta el momento a Mario Hart no le podría ir mejor en Caminos del Inca, pese a haber tenido problemas con la caja de cambios de su Changan, a Cusco llegó en primer lugar en su categoría (Súper Turismo), haciendo un total de cinco horas, 23 segundos y dos décimas, sacándole una buena ventaja a su rival más próximo, Lucho Alayza.

“Venimos haciendo una buena carrera, hasta el momento lideramos la categoría por más de 15 minutos y por sorpresa vamos quintos en la general, que no es a lo que apuntamos ni nos interesa, pero estamos contentos por cómo nos ha ido hasta ahora”, refirió.

Sobre los aspectos técnicos de su Changan Eado XT, citó que se tuvo que ver obligado a cambiar su caja secuencial, que le daba más performance al motor, por una caja normal en H, que le resta potencia pero le da más confianza y seguridad.

LA CÁBALA DE MARIO HART.

Consultado sobre el tipo de manejo que tiene y las cábalas que realiza antes de salir a la pista, mencionó que su creencia en Dios es la que lo apoya y lo guía para que nada malo le pueda pasar en la ruta.

“Antes de cada etapa me encomiendo a Dios, le pido que me cuide y que cuide a algunos pilotos y que me permita hacer lo mío que es manejar”, finalizó el competidor.

Los pilotos de Caminos del Inca y sus equipos tuvieron un parque cerrado en Cusco, donde aprovecharon las instalaciones del cuartel Mariscal Agustín Gamarra, para efectuar el mantenimiento de sus unidades y tomar un breve descanso antes de iniciar la penúltima etapa Cusco – Arequipa.

DATO:

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – Senamhi, ha pronosticado fuertes lluvias y vientos este fin de semana en las zonas altoandinas del sur del país, por lo cual los últimos tramos de Caminos del Inca se tornarían más complicados e intensos.

Source: Correo