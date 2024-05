Jesús Lovatón Amao, ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Quellouno (2001- 2014) y Julio Quispe Gaspar, ex Gerente Municipal, fueron sentenciados a 4 años de pena privativa de libertad efectiva y al pago de 24 mil soles por reparación civil además de una caución económica de 12 mil soles, por la comi- sión del delito cometido por funcionarios públicos, sub tipo peculado doloso por apropiación.

Carlos Alberto Figueroa Paucarpura, Fiscal Provincial del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Convención, a cargo del caso, sustentó su acusación por los siguientes hechos: Tareos fantasma en la obra: “Mejoramiento y Ampliación de la Trocha Carrozable Otingania – Kinkoreni y Chapo Alto del distrito de Quellouno” y habilitos por el monto de 5 mil 500 soles destinados a otros usos diferentes de los destinados.

En el hecho de los tareos fantasma, el exalcalde en el mes de setiembre del 2013, por el cumpleaños de un regidor de su comuna edil, ordenó a los dueños de un restaurante la preparación de 55 platos de cuy, que fueron consumidos por los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Distrital de Quellouno y para cubrir la deuda, hicieron pasar como trabajadores de obra a la dueña del restaurante y su esposo, llegando a cobrar en el mes de noviembre del 2013 la suma de 2 mil 937.32 soles.