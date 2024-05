Un video, muestra las complicadas condiciones en las que se ven obligados a estudiar niños de Cusco. Las imágenes revelan que el salón de los escolares está hecho de palos, rafias y calaminas. Además, presenta grandes aberturas por donde se cuela el frío, lo que lleva a los menores a estar acurrucados. Todo esto ocurre mientras las heladas arrecian en las zonas altoandinas del Perú.

Las imágenes fueron publi- cadas a través de la red social TikTok. De acuerdo con la descripción, el hecho se registra en la institución educativa n.° 50423 Señor de Accha en Colquepata correspondiente a la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Paucartambo, en la provincia del mismo nombre a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Los niños están bien abrigados, pero el frío es implacable.

Incluso, los menores se frotan las manos e intentan darse ca- lor con su propio aliento. Uno de los ellos exclama: ¡Ay, qué frío! No es para menos, dado que el salón presenta una especie de ventanas que no están cubiertas con nada. En el momento de la grabación, en el lugar se registra una persistente lluvia. Sin embargo, no serían los únicos escolares estudiando en esas condiciones, dado que el video muestra otro salón de similares características.