Delfín Alcca, uno de los pobladores, informó que el daño irreparable ocurrió el pasado 16 de abril y fue constatado por el juez de Paz, Fernando Molina. Desde esa fecha, no se ha identificado a los responsables ni se ha determinado la causa exacta de la contaminación, a pesar de que el OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) realizó análisis en las orillas del río dos días después del incidente. Los habitantes sospechan que la contaminación es producto de la actividad minera de la empresa

Hudbay, que opera en la zona. Ante esta situación, la población y las autoridades locales exigen al OEFA actuar con transparencia y emitir los resultados de manera oportuna. Daniel Allcca, dirigente de la Comunidad Campesina de Urazana, recordó que no es la primera vez que ocurre un evento de este tipo. Señaló que en 2012 y 2014 se registraron incidentes similares, pero las denuncias no prosperaron y los documentos desaparecieron, dejando los casos sin responsables. ‘El OEFA solo tiene actas y no hay responsables’, agregó molesto en una conferencia de prensa en Cusco.

Maura Huachaca Flores, otra pobladora de Urazana, expresó su profunda preocupación, destacando que la contaminación afecta gravemente sus actividades comerciales, como la venta de quesos. ‘La contaminación es un fracaso económico, no quieren comprar los quesos que producen nuestros hermanos de la zona afectada’, indicó.