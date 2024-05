“¿No les ha pasado, que van a una farmacia a comprar un medicamento, les dicen que no hay o que está descontinuado, e inmediatamente después, les ofrecen otro? A mí, me pasó, fue por mi tema de la hipertensión. Primero me decían que estaba descontinuado, luego me dijeron que no había, y luego me ofrecieron otro, pero que era tres veces más caro”, afirma en uno de los spots de su campaña que aparenta favorecer a los ciudadanos.

“Me cuentan que a ellos también les ha pasado lo mismo, quién o quiénes están detrás de este juego perverso que afecta a la salud y el bolsillo de familias peruanas? (…) ¿A ustedes les ha pasado también esto?”, añadió.

Sin embargo, el proyecto de ley de Keiko Fujimori terminaría por beneficiar a solo 3 laboratorios.

IQ Farma y AC Farma están agremiados en la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (ADIFAN). Coincidentemente, la gerente general de esta asociación, Berenice Pinto Vizcardo, se presentó en la sesión de la Comisión de Salud del 3 de mayo. Fue el único gremio de laboratorios que estuvo en el debate, aunque el Congreso no registra su ingreso.