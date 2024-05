La ministra de Cultura, Leslie Urteaga afirmó que la empresa Joinnus, encargada de la plataforma virtual de venta de entradas al Santuario Histórico de Machupicchu, terminará su contrato en los próximos días, para dar paso al sistema de ventas que se está trabajando.

Informó que el pasado 30 de enero firmó la Declaratoria de Machupicchu, donde se comprometió a que dicha empresa dejará de administrar esa plataforma virtual.

‘Joinnus ya no será la administradora de esta plataforma, además ya hemos venido trabajando durante estos últimos tres meses, tanto los abogados de la empresa proveedora como los nuestros, y hemos llegado a acuerdos que permiten finiquitar justamente el contrato. Esto va a suceder próximamente’, dijo. Agregó, que ‘aquí quiero ser enfática, que no se le ha dado ningún sol a la empresa proveedora por comisiones y además informar que hemos realizado todo el proceso administrativo y legal para que no haya ningún problema al culminar el contrato’.