Los trabajadores e integrantes de organizaciones sociales exigieron de que la entrega del hospital debe ser en diciembre del 2024, porque aseguran, no existe justificación para su ampliación, toda vez que fue el Consorcio quien realizó los estudios técnicos preliminares, el expediente técnico de saldo de obra y equipamiento y la ejecución de obra por cantidades millonarias.

‘Instamos al Ministerio Publico su intervención, porque al parecer existe contubernio entre funcionarios del PRONIS con el Consorcio en esta ampliación de plazo, no justificada a la vista. El plazo de 15 días, concedidos a la presidenta de la República, Ministro de Salud, funcionarios del PRONIS y el Consorcio STILER- RIPCONSIVTECNOEDIL, siguen vigentes. Finalmente, exigimos al Gobernador Regional la construcción de infraestructura definitiva para las 16 especialidades médicas que no han sido considerados en el nuevo hospital, la cual en octubre del 2023 ofreció ejecutarlas inmediatamente sin embargo hasta la fecha solo quedó en buenas intenciones y la compra de un tomógrafo toda vez que a nivel nacional es el único hospital que no cuenta con este equipo imprescindible para diagnóstico adecuado de los pacientes para su tratamiento. En caso de incumplimiento a las exigencias planteadas, la Región Cusco, iniciará con las medidas de protesta necesarias hasta su cumplimiento de las exigencias tanto por las autoridades nacionales y regionales’ advirtieron.