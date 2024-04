Más detalles se van conociendo de lo que fue la muerte de un adolescente, quien fue descuartizado por su amigo. Con vida estaba aún el joven de 17 años cuando fue descuartizado presuntamente por Diego La Torre el ‘Descuartizador del Chifa’, en junio del año pasado, confirmó el fiscal provincial penal Rony Gibaja.

El representante del Ministerio Público dijo que aún no se ha determinado las causas de la muerte del joven, pero lo que sí se ha establecido son otras lesiones en la cabeza, de piezas dentarias, antes de que muera, lo que denotaría que hubo uso de violencia física antes de que la víctima muera. Gibaja señaló que aún no encuentran las partes humanas faltantes. Los problemas en la investigación persisten, Rony Gibaja, dijo que la unidad especializada que se encarga de hacer un análisis del celular del investigado informó que no podrá alcanzar de manera inmediata la información que se pueda obtener, sin embargo, el acto de descuartizamiento al haber sido comprobado permite manejar hipótesis del caso.