«El día de hoy he dejado de ser abogado defensor de Pedro Castillo Terrones, me estoy retirando de la defensa técnica, ya que los barcos para ser dirigidos no tienen dos capitanes, solo uno», publicó en sus redes sociales para informar de manera pública su decisión.

Luis Medrano ahora es el abogado de Pedro Castillo

El Poder Judicial, por medio del juez supremo Juan Carlos Checkley, ante la solicitud del ex- presidente Castillo, decidió que el abogado Luis Medrano Girón asuma la defensa legal de Luis Walter Medrano, desde el pasado 31 de enero. Al respecto, el exmandatario Castillo Terrones había presentado un documento ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema del Poder Judicial, en el que pide que dicho letrado lo defienda en el proceso que se le sigue por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.