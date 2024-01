«Me siento muy tranquila, de ver que mi insistencia, mi perseverancia, tiene frutos. Colombia me respaldó, me apoyó, me cumplió. Hoy se culmina el primer capítulo, se abre otro que es una nueva lucha porque le den la condena máxima, que es la cadena perpetua», indicó en Ampliación de Noticias.

La mujer señaló que de tenerlo al frente solo le preguntaría por qué le hizo tanto daño a al asesino de su hija.

«No me sentía capaz de enfrentarlo; pero, la verdad, quisiera tenerlo al frente y solamente hacerle una pregunta -aun- que sé que no me la va a responder nunca, porque no hay justificación para lo que hizo- y es: ¿por qué le causó tanto daño a mi hija?, ¿por qué la lastimó de esa manera? Es una pregunta que nunca me va a responder, pero siempre va a estar en su mente», aseveró.