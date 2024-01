Ministros solo llegaron a Cusco, pero no a Machupicchu. Ministra de Cultura, Leslie Urteaga, dijo que no se instaló mesa de diálogo porque no se levantó paro indefinido que impulsan los gremios

Luego de la decisión de los Ministros, de no ir a Machupicchu porque la ministra de Cultura aseguró que las condiciones previas que se habían acordado no se daban para reunirse; en el distrito machupiccheño se reunieron solamente la autoridad regional, consejeros regionales, autoridades locales y dirigentes. La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, anunció que no se instalará la mesa de diálogo en el distrito de Machupicchu, porque nose ha levantado el paro indefinido que vienen impulsando los gremios que protestan por la tercerización de la plataforma virtual de venta de entradas al Santuario de Machu Picchu. En la reunión los dirigentes y población acordaron reiniciar su medida de lucha que había sido suspendida por 24 horas. Asimismo, expresaron su molestia contra los ministros de Estado, Leslie Urteaga, Albina Ruiz y Juan Carlos Mathews, de las carteras de Cultura, Ambiente y Comercio Exterior y Turismo, respectivamente, por no arribar a dicha jurisdicción e instalar una mesa de diálogo y concertación con las distintas organizaciones gremiales. A las exigencias del distrito machupiccheño, que pide se deje sin efecto la tercerización de la venta virtual de boletos a través de Joinnus ahora piden también que el gobernador regional, Werner Salcedo inicie las acciones que correspondan de manera inmediata para permitir la transferencia de la gestión de administración tanto administrativa y económica, incluido el Santuario Histórico de Machupicchu la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco favor del Gobierno Regional del Cusco para fines de que sea administrado de manera desconcentrada y distribuido dichos recursos dentro de la región del Cusco. ‘Hay un pueblo que se siente defraudado, decepcionado y maltratado. El Ejecutivo tiene la solución, lo hemos conversado, han sido sendas reuniones en los cuales yo no entiendo porque no han venido’, manifestó el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo. Los manifestantes emitieron un comunicado en el que, además de exigir la anulación del contrato con Joinnus, respaldan lo anunciado hace unos días por dicho funcionario, quien demandó al Gobierno central transferir al Gore-Cusco la gestión administrativa y económica de la Dirección Desconcentrada de Cultura y del santuario de Machu Picchu. Además, exhortaron a los alcaldes de las municipalidades provinciales y distritales de la región a apoyar dicha moción, así como continuar con el diálogo, a fin de hallar una solución al problema que en estos momentos aqueja en Machupicchu.