La Ley N.o 31756, que colo- cará automáticamente a to- dos los ciudadanos como do- nantes, a menos que declaren explícitamente su negativa, entrará en vigencia desde fines de febrero.

Así lo confirmó Marco Aurelio Ciesa, director ejecutivo de la Dirección de Donaciones y Trasplantes del Minsa.

«Tiene opción, el que va a sacar su DNI, ser donante o no donante. Si quieres ser ‘no donante’ va a firmar un documento que el Reniec le va a entregar; es un papel que debe rellenar con sus datos. Si no hace la explicación se asume que es donante», precisó en el programa Las cosas como son de RPP. Ciesa indicó que con la anterior ley una persona autorizaba donar, pero al morir su familia podía revertir su decisión. Ahora con la nueva norma se va a respetar la pa- labra del donante; sin embargo, recalcó que no se obliga a nadie a ofrecer sus órganos para pacientes. El representante del Minsa recalcó que aquellos ciudadanos que opten por negarse a donar deberán expresarlo formalmente y seguir los procedimiento establecidos en la ley. 50 donantes al año Marco Aurelio Ciesa también reveló que el año pasado apenas 50 personas decidieron donar sus órganos cuando en la lista de espera hay 6 700 pacientes en el Perú.

«El año pasado fueron 50 donantes. Entre 50 a 79 ha fluctua- do, después de la pandemia comenzamos a subir. 50 donantes en el 2023, es una cifra bajísima: 1.5 % por millón de habitantes», expresó.