En un giro sin precedentes en la historia del sistema penitenciario de Estados Unidos, Kenneth Eugene Smith, preso en el corredor de la muerte, está programado para ser el primer condenado en ser ejecutado con gas nitrógeno. Esta situación ha desatado un intenso debate ético y legal, al tiempo que pone en el foco a Smith, cuyo caso ya es extraordinario por haber sobrevivido a una ejecución previa.

Smith, de 58 años, fue acusado del asesinato de Elizabeth Sennett. Él fue contratado por el esposo de ella para cometer el crimen en 1988. Ahora, a pocas de ser ejecutado, le ha solicitado a las autoridades detener su muerte con gas de nitrógeno, la cual asegura le ocasionará «una muerte violenta y agonizante».

«Realmente la misericordia no existe en este país»

Cada hora que pasa es decisiva para la vida de Kenneth Smith, ya que sus abogados luchan por evitar que su ejecución con máscara de gas de nitrógeno se lleve a cabo. Para el recluso, y algunos especialistas, este nuevo método que se busca implementar es una «tortura». Smith ha solicitado que se le suministre la inyección letal, menos dolorosa y más rápida.

En entrevista con el medio The Guardian, Keneth señaló que, a los días previos a su ejecución, está lleno de ansiedad y desesperación. «Trato de no pensar en ello. Intento no leer demasiado», señaló.

Para él, la decisión de implementar el gas de nitrógeno como un método de ejecución en Alabama y en otros tres estados demuestra la falta de misericordia en Estados Unidos. «No existe en este país, cuando se trata de situaciones difíciles como la mía”, concluyó.

¿Por qué ejecutarán a Kenneth Eugene Smith?

La condena de Kenneth Eugene Smith se remonta a un crimen cometido hace más de 3 décadas. En 1988, fue acusado y poste-