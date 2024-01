Que un padre intente suspender la pensión de alimentos de su hija solo porque no le gusta su nombre podría ser considerado un hecho paranormal. Sí, porque esta condenable actitud de un mal padre es un suceso que no podría ser explicado por la ciencia. Hay que ser de otro planeta para pretender tamaño despropósito como el que persiguió en algún momento el congresista Paul Gutiérrez.

Así, mientras en el Pleno se presentaba el entonces ministro del Interior, Vicente Romero, para dar explicaciones sobre el incremento de la inseguridad ciudadana y la criminalidad en el país, Gutiérrez y Tacuri prestaban atención al incremento de hechos extranormales, durante la Segunda Audiencia Pública para la Regulación sobre Fenómenos Anómalos No Identificados, organizada por la Cámara de Diputados de México, un evento calificado por el propio Gutiérrez de “interés mundial”; un suceso, pues, de otro planeta.

Los legisladores no lo pensaron dos veces cuando les llegó la invitación, y sin avisarle a su bancada, decidieron abandonar ese otro planeta llamado Congreso.

PARANORMALES

En otro planeta parece vivir este par que representó al país en esta cita sobre platillos voladores y mo- mias extraterrestres. Aterrizado ya en Lima, Tacuri ha justificado su presencia en México y hasta se ha atrevido a proponer que las des- mentidas momias alienígenas po- drían ser parte de una ruta turística en el Perú y crear incluso un museo.

Pese a lo dicho por los expertos, nuestro brillante padre de la patria y ahora experto en fenómenos anómalos no identificados insiste en dar validez a estas presuntas momias presentadas como seres no humanos y señala que serán las investigaciones las que determinarán la autenticidad de los hallazgos, por lo que propone que el Estado destine dinero para estos estudios. Gutiérrez, el otro intelectual de lo no identificado, también se siente satisfecho de su evento de lo extranormal.

Para eso viajan nuestros congresistas. Así pasan sus días. Para eso les pagan. No hace falta irse tan lejos para saber que muchos de ellos parecen estar en otro planeta, perdidos en otro mundo, que entre tanta virtualidad se sienten extraterrestres, alienígenas, cuando asoman por sus curules tras largos días de ausencia. Y eso, no hace falta que lo explique la ciencia.