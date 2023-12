Detalló que, bajo esta tendencia, en el 2024 la inflación podría cerrar en 2%. “Ello no implica que, eventualmente, algunos precios puedan registrar un incremento temporal, pero la gran tendencia; y este es un mérito del BCR con el acompañamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por el lado de la política fiscal, es que vamos a tener precios más estables”.

Ingresos

El titular del MEF sostuvo que el país ha registrado la peor caída de ingresos desde la década de 1990. “Este año, los ingresos del sector público se redujeron en 11%. Mantener las cuentas fiscales en orden implicaba dos medidas: o subíamos los impuestos o restringíamos los gastos y, en un contexto económico como el actual, era contraproducente subir impuestos y ajustar el gasto”.

Por tal motivo, explicó, se adelantó el pago las utilidades a diciembre. “Sostu- vimos una reunión con el Consejo Fiscal muy productiva, en donde aclaramos las dudas; una de ellas era que esta medida podía afectar al Banco de la Nación y no es así, porque el BN también fue capitaliza- do y las utilidades no están consideradas como fuente de ingresos para el 2024”.

Asimismo, el ministro destacó, que, después de mucho tiempo, se han duplicado los ahorros que tiene el Estado. “El Gobierno tiene un fondo que se llama Fondo de Estabiliza- ción Fiscal (FEF), el cual quedó vacío des- pués de la pandemia. Cuando ingresamos, había 1,500 millones de dólares y este año cerraremos con un FEF de 3,200 millones de dólares”.