En el pasado Martins ya había revelado el interés de algunos equipos del fútbol peruano, pero las negociaciones siempre se truncaron. “Creo que sí, en algún momento he tenido varios sondeos de algunos clubes de Perú. Nunca llegó

El delantero de 36 años reveló recientemente haber recibido algunas propuestas por parte de equipos de la Liga 1, siendo Universitario de Deportes uno de ellos. “Hay sondeos de equipos de Perú, es cierto, pero no he hablado directamente con ninguno de ellos”, comentó el goleador de Bolivia en un medio que se dedica a informar sobre las novedades de Universitario de Deportes.

Marcelo Martins llegó a Independiente del Valle con la ilusión de convertirse en el delantero titular del equipo ecuatoriano. Sin embargo, poco a poco fue perdiendo terreno, siendo relegado al banquillo de suplentes, motivo por el cual no se puede asegurar su continuidad en el balompié del país del norte.

Marcelo Martins, quien recientemente se retiró de la Selección de Bolivia, no ha tenido la temporada esperada con camiseta de Independiente del Valle. El ariete altiplánico tan solo ha podido anotar 4 goles en 25 partidos, por lo que su continuidad en el fútbol ecuatoriano no está asegurada. Por tal motivo, su nombre ha vuelto a sonar fuerte en el fútbol peruano.

a concretarse, porque no llegamos a un acuerdo. Nunca se dio por varios motivos como que el equipo no me dejó salir por la cláusula de contrato y varias cosas, nunca se pudo dar”.

Universitario de Deportes inicia este martes su pretemporada, pero aún no cuenta con un entrenador ni mucho menos con refuerzos confirmados. Sin embargo, se sabe que el equipo ‘Crema’ se encuentra en la necesidad de contratar a un delantero central que le haga competencia a Alex Valera tras la salida de Alexander Succar y Emanuel Herrera.