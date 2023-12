En su desesperación por aprobar el séptimo retiro de los ahorros para la jubilación de los afiliados a las AFP, el congresista José Luna Gálvez, de Podemos Perú, calificó como “gente que no piensa” a los obreros del Perú, hecho que inicialmente pasó inadvertido durante su participación en la sesión extraordinaria de la Comisión de Eco- nomía realizada el último martes.

“Los profesionales que me hablan, están pidiendo que, inme- diatamente, ellos mismos, los mismos ciudadanos, reactiven la economía con su propio dinero y el país se siga moviendo y los negocios sobrevivan, y la economía siga y salga adelante. Es una decisión económica, de cada uno, de acuerdo a su responsabilidad; porque es clase media la que está afectada, presidente, ya no son obreros, gente que no piensa; son profesionales en diferentes materias, los que están ahora afectados”, dijo.

En la citada sesión, el izquierdista Guido Bellido solicitó ampliar la agenda para incluir y aprobar un séptimo retiro de ahorros para la jubilación de los afiliados a las AFP por 4 Unidades UIT, lo que fue rechazado por 12 votos en contra y 11 a favor.

Votaron en contra del retiro César Revilla (Fuerza Popular), Alejandro Cavero (Avanza País), María Acuña (Alianza para el Progreso), Rosangella Barbarán (FP) y Víctor Flores (FP).

Asimismo, Noelia Herrera (Renovación Popular), Elva Julón (APP), Juan Lizarzaburu (FP), Ilich López (No agrupado), Jorge Montoya (Renovación Popular).

Por último, Tania Ramírez (FP) y Adriana Tudela (Avanza País). A favor votaron José Luna, Segundo Montalvo (Perú Libre), Carlos Anderson (No agrupado), Isabel Cortez (Cambio Democrático – Juntos por el Perú), Jorge Flores (Acción Popular), Américo Gonza (Perú Libre), Nieves Limachi (Cambio Democrático – Juntos por el Perú), Isaac Mita (PL), Alex Paredes (Bloque Magisterial), Germán Tacuri (BM) y Elías Varas (Perú Bicentenario).