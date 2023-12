No obstante, el exjefe de Estado presentó un habeas corpus en el 2022, el cual fue declarado fundado por el Tribunal Constitucional, el máximo órgano constitucional. En el fallo, se ordenaba la liberación del expresidente.

Recordemos que Fujimori Fujimori recibió una condena de 25 años por los casos Barrios Altos y La Cantuta en el penal de Barbadillo, del distrito de Ate.

Plantón en la Corte de Cusco

Un grupo de 20 personas, sobre todo mujeres, realizaron un plantón en el frontis de la Corte Superior de Justicia de Cusco, para protestar en contra de la disposición del Tribunal Constitucional, sobre la liberación del ex presidente Alberto Fujimori, con arengas y una bandera negra y blanca, las ciudadanas mostraron su rechazo a dicha orden. Cryni Coa, integrante de uno de los movimientos juveniles que realizó el plantón en la ciudad imperial, mostraron su desacuerdo ante la decisión del Tribunal Constitucional, la que consideró un retroceso pues dijo que el ex mandatario no ha respondido aun por los procesos que se le sigue.