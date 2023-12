En el 2021, la excongresista Yesenia Ponce aseguró ser blanco de crí- ticas luego de haber reve- lado que Fuerza Popular, partido de Keiko Fujimori, le descontada “el diezmo” de su sueldo cuando era congresista. Incluso, dijo que tuvo “a la mejor maestra”, en relación a la candidata presidencial.

“Los ‘fujis’ y aliados me atacan, insultan y maldicen. Pertenecí a la organización criminal y tuve a la mejor maestra. Todavía no suelto lo fuerte, solo he confirmado pequeñas cositas, así que no me piquen la lengua. Cuiden a su ‘chica’ porque si hablo, va presa”, publicó en su cuenta X, que en aquel entonces era Twitter.