La magistrada del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, indicó que el tribunal ha reafirmado la vigencia de la sentencia emitida por el colegiado anterior, la cual había declarado válido el indulto y ordenaba la excarcelación inmediata del expresidente Alberto Fujimori. “Cuando hemos dicho que el juez es el que tiene ejecutar, es porque el Tribunal Constitucional no tiene competencia para hacerlo. El juez, conforme a sus atribuciones, tendrá que hacer las coordinaciones del caso para que se cumpla con la sentencia. Eso es lo que estamos ordenando”, dijo en Hora y Treinta de Canal N.

De esta manera, Pacheco respaldó lo dicho esta mañana por el presidente de dicho organismo, Francisco Morales, quien afirmó que esta decisión despeja el camino para que se cumpla la sentencia que establece la inmediata libertad de Fujimori, quien cumple prisión en el penal Barbadillo.

“Lo que estamos diciendo es que esta sentencia es inimpugnable, la del Tribunal Constitucional. Ya es cosa juzgada, no se puede anular. No existe nada en nuestro ordenamiento que permitiera anular”, agregó.

Por otro lado, Pacheco recordó que el TC es consciente de la obligación del Perú con la Convención Americana, y que un artículo de esta expresa que, si en una situación concreta, un juez nacional, aplicando el derecho nacional, puede proteger mejor los derechos humanos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ese juez tiene que aplicar el derecho nacional.

“La competencia de la Corte [IDH] no es que sea ilimitada. Nosotros no nos hemos pronunciado sobre el alcance de la resolución porque no era materia de esa aclaración. Pero puede ser que, a lo mejor, el juez que tiene que cumplir la sentencia, considere que se debe someter a la Corte y no al Tribunal; pero hay un mandato expreso y las sentencias constitucionales tienen prevalencia sobre cualquier otra. Entonces, la persona afectada haría una apelación por salto”, remarcó.