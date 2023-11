La profesora Maritza Sánchez confirmó que el audio que involucra a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, es auténtico y que fue ella misma quien grabó la conversación, para tener un registro de su propia voz, ante alguna eventualidad.

«El audio es auténtico. Sí, señor. El audio en sí no contiene ilícitos, sino intercambios entre opiniones y una perspectiva de lo que podría ser la gestión en la dirección de Lima y el Ministerio de Educación», dijo en La Rotativa del Aire.

«Yo la he grabado. Seguía recomendaciones de otro funcionario, porque tuvimos la infeliz situación de que el ministro Gallardo se reúne con el sindicato, luego el sindicato sale a declarar a la prensa (…) y no había ninguna evidencia. Era la palabra del sindicato contra la del ministro. Eso ya no podía ocurrir. No es que esté grabando al otro, me estoy grabando a mí, porque en caso de que alguno que quisiera ser proveedor recibe un rechazo no pudiera decir ‘Maritza me pidió coima’, porque yo estoy acá diciendo que no puedes ser proveedor porque requiere de un concurso», agregó.