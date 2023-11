Con la experiencia adquirida y conociendo ya el club, Josué Estrada no debería demorarse en adaptarse a la disciplina de Cienciano que, para el 2024, seguirá siendo dirigido por el exportero Óscar Ibáñez.

El citado futbolista vuelve al combinado rojo después de un año, ya que en el 2022 militó en las filas del popular ‘Papá’. En el último torneo local, Josué Estrada defendió las sedas de Cusco FC, por lo que habituarse a la ciudad no será mayor problema.

En Cienciano del Cusco ya pusieron en marcha su plan para encarar la próxima Liga 1. El elenco imperial, que no jugará torneo internacional en el 2024, logró concretar su primer fichaje con la incorporación del defensor Josué Estrada.

La escuadra roja tiene en agenda reforzar otras líneas del campo, tomando en cuenta que son varios los jugadores que no continuarán el próximo año, tal es el caso de Kevin Sandoval, Koichi Aparicio, Carlos Beltrán, Iván Santillán, entre otros.

Hay que agregar también que, Paolo Fuentes y Alfredo Ramúa han sido los primeros futbolistas en renovar su víncu- lo con Cienciano. En las próxi- mas semanas, el club imperial debería hacer oficial mayores novedades respecto a su nuevo plantel.

Al no tener participación in- ternacional alguna, los rojos pondrán toda su prioridad en la lucha por el título de la Liga 1, un objetivo que se lo han tra- zado desde hace buen tiempo, pero que no han podido cum- plir hasta el momento.