Duelo de coleros. Tanto Perú como Bolivia no conocen victorias en estas Eliminatorias y tienen bien merecidas las últimas ubicaciones de la tabla. Se enfrentan en el estadio Hernando Siles de La Paz la escuadra con menos remates al arco contrario y la defensa más batida, considerándose un partido bisagra para la continuidad del director técnico Juan Reynoso y del flamante estratega de Bolivia Carlos Zago, quien reemplaza al destituido Gustavo Costas, para saber si el equipo ‘Verde’ finalmente consigue una victoria de local.

Perú llega con tan solo 1 punto de 12 posibles a La Paz, y los hinchas han criticado la recia estrategia defensiva del DT Reynoso, la cual no da pie para el contraataque o la sorpresa de algún extremo que venza la defensa contraria. Esa postura mezquina ha traído como consecuencia que el ‘Equipo de Todos’ no concrete remates al arco, reflejándose ello en las estadísticas como la selección que no tiene goles anotados hasta el momento.