Posted on

Joven desde hace 7 años recibía tratamiento de hemodiálisis en el hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco.

Amor de padre. Marcelino Pinchi Ppati, de 56 años, de la comunidad campesina T’tirakancha, ubicada en la provincia de Calca (Cusco), le devolvió la vida a su hijo de 36 años, quien desde hace 7 años recibía tratamiento de hemodiálisis en el hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco.

Reynaldo Pinchi Nayhua relató que le diagnosticaron insuficiencia renal crónica y, tras varios años de tratamiento, los médicos le dijeron que requería con urgencia un riñón. Ante esto, su padre decidió ser su donante.

El Dr. Julio César Espinoza Latorre, cirujano cardiovascular y director del mencionado nosocomio, Informó que el padre pasó por diversos exámenes y tras resultar apto, se desarrolló la cirugía de trasplante de donante vivo, que consiste en extirpar un órgano o una parte de él y colocarlo en otra persona. El especialista explicó que la intervención quirúrgica se realizó en salas simultáneas. Agregó, que en esta oportunidad participaron médicos, enfermeros, técnicos y más, quienes con mucho esfuerzo lograron que la operación sea exitosa.

Marcelino Pinchi Ppati fue dado de alta; mientras que su hijo permaneció unos días más en el hospital, donde recibió atención adecuada y oportuna por parte del personal médico.

Días después, con una evolución favorable, Reynaldo Pinchi Nayhua fue dado de alta y regresó a su comunicad T’tirakancha junto a su esposa y sus dos hijos.

Manifestó su agradecimiento a todo el personal de salud que participó en la intervención. Además, mostró su alegría al realizar sus actividades físicas de manera normal.

‘A los tres días de mi operación, me levanté para ir al baño, fue una alegría que no puedo explicar, incluso ese mismo día quise irme a mi casa, pero las enfermeras me explicaron que aún debía estar en observación. Agradezco a todos por la atención brindada. Gracias, EsSalud’, finalizó.

Cabe señalar que, aproximadamente 97 trasplantes de órganos se realizaron en el hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, motivo por el cual es considerado como el primer centro trasplantador del sur del país y el segundo a nivel nacional.

La entrada Padre permite que su hijo de 36 años siga viviendo tras donarle uno de sus riñones se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP