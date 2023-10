‘Su compromiso era derogar el decreto supremo 058, el cual habla del peso y el cilindraje de los vehículos para la prestación del servicio de taxi. Sin embargo, el señor Alejandro Soto, hasta el momento, no ha cumplido su compromiso’, aseveró Banda.

Gremios de taxi descontentos con Alejandro Soto

En ese sentido, el represen- tante de los taxistas del Cus- co, Pedro Banda, aseveró que el gremio que representa se encuentra en desacuerdo con Soto, e incluso, reprueban su gestión, por haber realizado una promesa que finalmente no ha llegado a concretarse. El cual, en la práctica, no debía de garantizar directamente, pues no podía asegurar la derogatoria del decreto supremo bajo cuestionamiento.