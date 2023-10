El asesor legal de Cusco FC, Maxwell Callo, indicó que le han solicitado a la CONAR el cambio de árbitro para este trascendental encuentro. «Expresamos nuestra disconformidad», dijo.

Incertidumbre es lo que ha causado Maxwell Callo, asesor legal de Cusco FC, previo al trascendental encuentro ante Universitario de Deportes por la penúltima fecha del Torneo Clausura, ya que ha mencionado que han presentado una queja a la CONAR por la designación de Diego Haro, con el fin que el ente deportivo les cambie el árbitro para este trascendental encuentro en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

«Ante la designación de la Conar, nosotros expresamos nuestra disconformidad por la presencia del señor Haro en un partido de decisión de campeonato para la ‘U’ y decisivo para nosotros para la clasificación a la Sudamericana», señaló.

«Los fundamentos por los que generamos la posibilidad de cambio para la Conar descansa sobre que pueda tener un árbitro con predisposición a una rotación. Haro ya nos ha dirigido en varias oportunidades, ya ha dirigido a la ‘U’ también, ya estuvo en el Cusco dirigiendo a la ‘U’ y creemos que puede darse la posibilidad de un árbitro que no haya dirigido a la ‘U’ en el Cusco y que le permita tener un nivel de rotación distinto a la Conar y a ello nuestra exigencia que ojalá pueda ser acogida», explicó.

Pero no solo eso, sino que el integrante del cuadro cusqueño también afirmó que no descartan el no presentarse al partido en caso no se realice el cambio de arbitraje. De todos modos, reveló que van a sostener una reunión con la FPF para poder hablar del tema.

«No se descarta de manera absoluta no presentarnos. No es fácil la decisión, se ha analizado toda esta circunstancia de manera previa. Existe preocupación. Si hoy se está realizando una reunión, es porque tenemos la necesidad de encontrar una solución, y si la FPF está postulando una reunión, es porque quiere encontrar una solución», manifestó.

Cusco FC está a la espera de la respuesta de CONAR

Finalmente, Maxwell Callo manifestó que esperan que este pedido que le ha hecho llegar Cusco FC a la CONAR para el encuentro ante Universitario de Deportes pueda ser aceptado y revocar al árbitro Diego Haro para que otra persona sea la encargada de dirigir el partido.

«Vamos a buscar un nivel de acercamiento y también a través de la exposición pública, para que puedan tomar en cuenta y ambos clubes tengamos la comodidad y la tranquilidad que se escuche también la posición nuestra y ojalá puedan acoger dichas pretensiones para que pueda generar la posibilidad de cambio del señor Haro. Hoy no se va a agotar todos los puntos para el tema, pero se puede dar un paso importante para llegar a una posibilidad del fin de semana, encontrar de nuevo el fútbol con salud y respetando la normativa», sentenció.

