Paolo Guerrero, delantero y capitán de la selección peruana, lamentó la derrota ante Chile por Clasificatorias y fue autocrítico con el juego que mostró la bicolor en Santiago.

“Tuvimos una chance o dos, pero creo que no hicimos un gran partido. Más que atreverse, es saber manejar este tipo de partidos. Sabíamos que la cancha no iba a ayudar. No supimos jugar este partido. No jugamos, nunca nos encontramos. Perdíamos la pelota mucho. Si viste a Chile, ellos jugaban a un toque. La cancha no ayudaba mucho y teníamos que jugar a un toque. Tuvieron muchos centros con algunas llegadas, pero el gol llega por pelota parada”.

También se refirió al cambio de cara con los cambios en el complemento y le dio mérito a Chile por la victoria. “Cuando entraron mejoramos un poco, pero en líneas generales no hicimos un buen partido. Ahora a seguir trabajando. Triste por el resultado. Chile jugó un gran partido. Creo que fue un rival muy duro que supo cómo jugarnos. Fueron merecidamente ganadores”.

El ‘Depredador’ apunta que la Clasificatoria aún comienza y espera poder revertir la situación en la siguiente fecha. “Se han jugado tres partidos.

Era necesario sumar y hacer un gran partido e infelizmente no lo hicimos. Jugamos en casa, tenemos que prepararnos bien. No podemos cometer los mismos errores. La bola parada nos está costando mucho, tenemos que mejorar en eso”.

Por último, dio la clave sobre el poco ataque de la bicolor en las tres primeras jornadas. “No me dice nada, que tenemos que mejorar el juego, nosotros imponernos ante las adversidades, ante el rival, tenemos que tener más intensidad”.

La entrada Guerrero: "No supimos jugar este partido" se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



