El entrenador de Chile se refirió al partido en Santiago y recordó que Perú superó a ‘La Roja’ en la clasificación de las últimas dos Eliminatorias.

Sin conocer triunfos en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, Chile recibirá el jueves a la Selección Peruana en Santiago con la intención de recuperar el terreno en la competición, aunque el entrenador Eduardo Berizzo descartó que ‘La Roja’ se presente como favorito.

“Lo de los favoritismos y los antecedentes, en una eliminatorias tan compleja y cercana entre diferencias de equipos, no tienen mucho peso. No lo uso ni a favor ni en contra ni me creo el favoritismo. Los partidos son muy parejos, detalles definen las cosas”, expresó el técnico en conferencia de prensa.

Chile quedó fuera de los mundiales en Rusia 2018 y Qatar 2022, procesos en los que Perú les superó en la tabla de clasificación para obtener dos pasajes a los repechajes.

“Sí se tratadeun rival directo, Perú ha marcado en las últimas eliminatorias el acceso al mundial, saliendo quinto y luego repechaje. Para nosotros el partido es muy importante”, aseguró el estratega.