Más de 500 hectáreas de vegetación resultaron afectadas. Incen- dios en el año ya superaron la cifra de los 200

El Gobierno Regional Cusco, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Cusco informa que las autoridades competentes, continúan las acciones de respuesta ante los incendios forestales registrados en las provincias de Calca, Canchis y La Convención.

Al respecto, el jefe de Gestión de Riesgo de la municipalidad provincial de Calca informa que el personal de la Compañía de Bomberos N.o 122 Calca, N.o 131 Pisac, N.o 118 Urubamba, Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, seguridad ciudadana y pobladores de la zona trabajaron en la extinción del incendio forestal que inició el 26 de setiembre de 2023, a las 11:00 en el sector de Huchoy Qosqo. Según la evaluación preliminar, el fuego afectó aproximadamente 180 hectáreas de la cobertura natural de flora y fauna.

Por otro lado, de acuerdo a la información señala por la Oficina de Gestión de Riesgos de la municipalidad distrital de Tinta de la provincia de Canchis, realizan los trabajos de sofocación personal de Bomberos, Serenazgo y pobladores ante el incendio forestal que comenzó en la comunidad Queromarca el 26 de setiembre de 2023, el cual afectó 400 hectáreas aproximadamente.