‘Lamentablemente ella sigue diciendo que es secretaria general, las cosas no son así. Voy a decirlo de frente, no porque la señora ha apoyado al señor Pantoja va decir que sigue siendo secretaria, porque no deja trabajar a las demás personas’ cuestionó el dirigente Jhon Ampuero, actual secretario general del centro de abastos, quien aseguró que su único interés es el mercado.