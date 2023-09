Posted on

De momento, solo Fanny Hurtado, la presunta compradora del bebé, está en prisión. Por ello sus familiares hicieron plantón en la sede de la Corte Superior de Justicia de Cusco, pidiendo que afronte investigación en libertad

El Sexto Juzgado de investigación Preparatoria de Cusco, a cargo de la magistrada Zulay Sánchez, dispuso el impedimento de salida del país por un plazo de nueve meses para tres implicados en la compra y venta de un bebé en Cusco. Se trata de Ruben Mora Cuyuchi, quien se encuentra bajo comparecencia con restricciones, y las prófugas Rosa Doris Huaihua Mamani y Liseth Blanca Zambrano Huaihua, quienes formarían parte de una red dedicada al tráfico de bebés.

La orden de impedimento de salida del país rige desde hoy 25 de setiembre de 2023 hasta el 24 de junio de 2024, según la solicitud hecha por el Ministerio Público.

Siguen fugitivos

Recordemos que Rosa Huaihua fue liberada el pasado 11 de setiembre cuan- do se realizó la audiencia de pedido de prisión preventiva en su contra. La jueza a cargo argumentó que no se encontraba en el plazo de flagrancia. Horas más tarde dictó prisión preventiva en su contra, pero la mujer ya estaba no habida.

Sobre la fugitiva Liseth Zambrano, quien firmó un acta de nacido vivo del bebé presuntamente comercializado, el Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva el 24 de setiembre. Pero la mujer tampoco se presentó a la audiencia.

Solo Fanny Hurtado, la presunta compradora del bebé, está en prisión. Ella aduce que la engañaron y que no forma parte de una red de trata de personas. Por tanto, su defensa solicitó revocar la prisión preventiva en su contra para afrontar el proceso en libertad.

Familiares de Fanny Hurtado piden que afronte investigación en libertad

Familiares y amigos de Fanny Hurtado Altamirano, mujer que tenía en su poder un recién nacido, que fue víctima de trata de personas, realizaron un plantón en la sede de la Corte Superior de Justicia de Cusco, pidiendo que afronte la investigación en libertad, pues su única intención fue querer ser madre y darle lo mejor al bebé que tenía en su poder.

Nilson Cjumo, primo de la mujer que ahora se encuentra con prisión preventiva de 9 meses, por estar implicada en el delito de trata de personas, manifestó que ella solo por humanidad se quedó con el bebé que le dejaron cuidando por unos días, porque los principales implicados Doris Rosa Huayhua y su familia, le manifestaron que era de un familiar que no lo cuidaba bien. Insistió que la implicada es una buena persona que no quiso hacerle daño a nadie.

La entrada Poder Judicial dispone impedimento de salida del país para implicados en compra y venta de un bebé se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



