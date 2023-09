Posted on

Según policía Anticorrupción y la Fiscalía, ex alcalde y otros siete ex funcionarios y proveedores, conformaron organización criminal que generó perjuicio a municipio de hasta 2 millones de soles

Edilberto Companocca Checco, ex alcalde del distrito de Coporaque, ubicado en la provincia de Espinar, región Cusco, fue detenido la madrugada de ayer, junto a otras tres personas, entre ex funcionarios y proveedores, por ser presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los proveedores de la corrupción’, en un operativo realizado por personal policial de la Dirección Contra la Corrupción (DIR- COCOR PNP), junto con la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cusco. Aún hay una orden de detención de otras cuatro personas que no han sido ubicadas.

De acuerdo a la investigación, los implicados habrían operado en el Municipio de Coporaque, en el periodo 2019-2022, direccionando diversos procesos de selección y órdenes de servicio, favoreciendo a proveedores, quienes serían familiares de ex funcionarios y personas vinculadas al alcalde, sin que cumplan con los requisitos y procedimientos establecidos en la ley de contratación del estado.

De acuerdo al general Zenón Santos Loayza Díaz, director Contra la Corrupción, esta organización criminal era encabezada por el ex alcalde de la Municipalidad provincial de Coporaque – Espinar, Edilberto Companocca Checco, en complicidad con algunos funcionarios de las oficinas de administración, abastecimiento, infraestructura, entre otros; quienes habrían cometido delitos contra la Administración Pública en la modalidad de Colusión Agravada, contra la tranquilidad pública y otros, en agravio del Estado peruano; ocasionando un perjuicio económico de 2 millones de soles aproximadamente.

Para detener a los presuntos implicados se allanaron 11 inmuebles en horas de la madrugada, en los cuales se logró la detención preliminar de cuatro personas, entre ellos el ex alcalde del municipio distrital de Coporaque. La acción policial contó con la participaron de 11 fiscales a cargo del Minis- terio Público y tuvo la participación de 146 efectivos de las siguientes unidades policiales: Dirección Contra La corrupción (DIRCOCOR PNP); Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN PNP); Región Policial Cusco y Sanidad PNP.

Se incautó documentación, sellos, computadoras, USB’s los que están siendo evaluados para las investi- gaciones respectivas.

La DIRCOCOR PNP en coordinación con el Ministerio Público, puso a disposición a los intervenidos, a fin de proseguir con las diligencias e investigaciones de ley.

Entre los implicados una persona trabaja en el GORE Cusco

El general Loayza Díaz refirió también que, entre las personas intervenidas, se encuentra una ciudadana quien indicó que actualmente trabaja en la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional del Cusco. Este medio buscó al representante de la Gerencia, pero este no se encontraba.

