«Vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile», señaló el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, quien se ha negado a reconocer como presidenta de Perú a Dina Boluarte, sucesora del encarcelado Pedro Castillo

El presidente de Méxi- co, Andrés Manuel López Obrador, evitará sobre- volar Perú en su próximo viaje a Chile, debido al enfrentamiento diplomá- tico que mantiene con el gobierno peruano, in- formó este miércoles el mandatario.

López Obrador tiene previsto volar a Santiago desde Colombia la noche del próximo sábado para participar en la conme- moración del 50 aniversa- rio del golpe de Estado en Chile y la muerte del pre- sidente Salvador Allende.

«Como no queremos que nos hagan una maja- dería, porque (…) no te- nemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo. Va- mos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chi- le», dijo el presidente iz- quierdista durante su ha- bitual rueda de prensa.

«No lo hacemos porque no queremos que la in- vestidura del presidente, el país nuestro, se vea envuelto en un escándalo si solicitamos el paso por el espacio aéreo y nos lo niegan», añadió.

Tensión diplomática

López Obrador se ha negado a reconocer como presidenta de Perú a Dina Boluarte, sucesora del en- carcelado Pedro Castillo, quien en diciembre pasa- do fue detenido tras anun- ciar que disolvería el Par- lamento y gobernaría por decreto justo cuando esta- ba a punto de enfrentar un juicio de destitución.

En respuesta, el Con- greso peruano declaró «persona non grata» a López Obrador, cuyo go- bierno concedió asilo a la familia de Castillo.

A su vez, Boluarte orde- nó el retiro de su embaja- dor en México, con lo cual la relación se mantiene a nivel de encargados de negocios.

En 2019, un avión del gobierno mexicano que sacó al expresidente bo- liviano Evo Morales de su país para otorgarle asilo político en México tuvo que eludir Ecuador y Bo- livia, luego de que ambos países negaran el permiso para sobrevolar su espa- cio aéreo.

El presidente mexicano informó que se reunirá la tarde del viernes con su homólogo colombiano, Gustavo Petro. Al día siguiente participará en un acto en el que se abor- darán problemas relacionados con el narcotráfi- co, para después viajar a Chile.

