Posted on

La expresidenta del Consejo de Ministros seguirá recluida en el centro penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos para cumplir los 18 meses de prisión preventiva que dictaminaron en su contra

La suspendida congre- sista por Perú Democrá- tico, Betssy Chávez, con- tinuará en la cárcel luego de que el Poder Judicial declarara infundado el pedido de cese de prisión preventiva de 18 meses que pesa en su contra. La expresidenta del Con- sejo de Ministros seguirá recluida en el centro peni- tenciario Anexo de Muje- res de Chorrillos.

Chávez se encuentra in- vestigada por el presunto delito de rebelión y cons- piración en el contexto del golpe de Estado que intentó perpetrar el otrora presidente de la República Pedro Castillo el último 7 de diciembre del año pa- sado.

Previamente, la exti- tular de las carteras de Trabajo y Cultura escribió una carta pública en la que afirmaba que recibía un trato hostil. No obstan- te, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) infor- mó que la exlegisladora recibía el mismo cuidado que el resto de presidia- rias.

«La interna Chávez Chi- no se negó a salir de su celda aduciendo encon- trarse mal de salud, lo que no se pudo acreditar al no pasar evaluación médica. Siendo las 17 horas, ella voluntariamente pasó dicho examen, encontrán- dose lúcida, orientada en el tiempo y el espacio, sin signos de fiebre y satura- ción normal, presentando inflamación leve a la gar- ganta, por lo que recibió tratamiento respectivo», dijo la institución.

Como se recuerda, Bet- ssy Chávez fue detenida por agentes de la Policía Nacional del Perú el últi- mo 21 de junio, cuando se encontraba en su vi- vienda, en la región de Tacna. En ese momento, la Corte Suprema había emitido una orden de arresto. Tras ser inter- venida, fue conducida a Lima.

La entrada Betssy Chávez seguirá en la cárcel: PJ declara infundado pedido de cese de prisión preventiva se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP