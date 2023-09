En Centro de Salud querían atención para recién nacido que no era suyo

Personal de la Comi- saria PNP Viva el Perú, gracias a la oportuna in- formación de personal perteneciente al Centro de Salud del Estableci- miento de Salud Manco Cápac, intervinieron y de- tuvieron a tres personas presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Im- periales de San Jerónimo’, quienes tenía en su poder aunbebequenolesper- tenecía. El hecho ocurrió la mañana de ayer, a las 11:00 horas en el Centro de Salud de Manco Cápac del distrito de Santiago.

Fanny Hurtado (45), es la mujer quien tenía en su poder a un menor inscri- to con acta de nacimiento de fecha 22 de agosto del 2023, como Enzo Héctor Hurtado Altamirano, me- nor que no sería su hijo y el cual le habría sido en- tregado días antes por una persona de nombre ‘Rosa’.

La Policía ante el hecho delictivo, realizó diversas diligencias con participa- ción de la Fiscalía de Trata de Personas, y tras llama- da telefónica agentes del orden lograron ubicar y ci- tar a la persona de (Rosa) a la altura del Centro Comercial Súper Sol de la urbanización de Ttio del distrito de Wanchaq, donde intervinieron y detuvieron a Doris Rosa Huaihua (55) y Rubén Mora (55), por el presun- to delito Contra la Digni- dad Humana – Trata de Personas.

La Policía prosigue con las investigaciones para determinar fehaciente- mente la procedencia del bebe y quienes son los verdaderos progenitores.

Source: RPP