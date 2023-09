Posted on

Dijo gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo quien además solicitó trabajo conjunto de autoridades y frentes de defensa

En reciente visita de inspección a la infraes- tructura del Hospital de Quillabamba, el Gober- nador Regional de Cus- co Werner Salcedo Ál- varez hizo un llamado a las autoridades locales y frentes de defensa para conformar una mesa de seguimiento para ejercer control y fiscalización per- manente, con el objetivo de garantizar la pronta concretización de este no- socomio.

Asimismo, la prime- ra autoridad regional de Cusco planteó al ministro de Salud la necesidad de contar con médicos es- pecialistas para Cusco y La Convención, además que se otorguen plazas SERUM para los profesio- nales de salud, la concre- tización de la micro red de Camisea, Intervenir en los IOAR para el mantenimiento de la infraes- tructura y equipamiento del actual hospital, con el compromiso de desti- nar parte del presupuesto del gobierno regional para mejorar las condiciones de salud de esta impor- tante provincia.

‘Estamos trabajando para cerrar las brechas de ambulancias para Cusco, nuestro gobierno regional aprobó la adquisición de 52 ambulancias, quere- mos llegar al compromiso con el Ministerio de Salud para contar con 14 más, para que en conjunto po- damos entregarle al Cus- co y a la provincia de La Convención 66 ambulan- cias, que incluyen 2 botes ambulancia para el bajo Urubamba, y estamos trabajando con las auto- ridades locales para ad- quirir nuestro helicóptero ambulancia, que también es un compromiso del MINSA’, puntualizó Salce- do Álvarez.

Por su parte, el ministro de Salud César Vásquez Sánchez entregó a las au- toridades de La Conven- ción un cronograma para destrabar la ejecución del Hospital de Quillabamba, aseguró que el próximo 11 de setiembre se dará la buena pro a una nueva empresa para que realice el expediente de saldo de obra, “La nueva empresa tiene que garantizar la ca- lidad técnica que exigen las normas internaciona- les para la construcción de un hospital», expresó.

La directora del Hospital de Quillabamba Lourdes Del Pilar Pastor Sequei- ros mostró su pesar por las condiciones del actual nosocomio, “El 2014 se inició este proyecto con la premisa de que en dos años se realizaría el hospi- tal y hasta ahora no se ha cumplido, mientras tanto nuestro hospital está en decadencia y obsoleto”. Añadió que en el momen- to existe una importan- te demanda de usuarios quienes lamentablemente ven limitado uno de sus derechos fundamentales, como es salud, dijo.

