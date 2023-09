Posted on

La cartera está conformada por proyectos en sectores clave como transportes, saneamiento, producción, seguridad, educación, entre otros, cuyas ejecuciones contribuirán a mejorar la calidad de vida de los cusqueños

Con el objetivo de reducir las brechas de infraestructura y servicios públicos e impulsar el desarrollo del departamento de Cusco, el Gobierno Regional del Cusco y la Municipalidad Provin- cial de la ciudad imperial presen- taron sus carteras de proyectos de inversión -que tienen previsto ejecutar mediante las modalida- des de Asociaciones Público-Pri- vadas (APP), Proyectos en Acti- vos y Obras por Impuestos- en el Foro Cusco Invierte, organizado por PROINVERSIÓN.

En total, ambas entidades pre- sentaron 133 proyectos por un monto de inversión superior a S/ 6,000 millones. Se trata de proyectos de alto impacto en sectores salud, educación, sa- neamiento, transporte, inmo- biliario, desarrollo productivo, entre otros, cuyas ejecuciones fortalecerán el crecimiento eco- nómico y desarrollo sostenible del departamento, mejorando la calidad de vida de los cusqueños.

El Gobierno Regional del Cusco en total presentó 92 proyectos por S/ 4,430 millones: 86 pro- yectos de Obras por Impuestos por S/ 3,090 millones y 6 pro- yectos de APP y Proyectos en Activos por S/ 1,340 millones. Entre los que destacan, median- te OxI, están el proyecto Mejora- miento y Ampliación de atención del Hospital de Apoyo Departa- mental de Cusco, por S/ 1,150 millones y Mejoramiento del Ser- vicio de Educación del Colegio Nacional de Ciencias, por S/ 150 millones. Por APP resaltan el Tren de cercanía Cusco – Chinchero – Urubamba por US$ 200 millones (S/ 750 millones) y el Teleférico de Calca por US$ 40 millones (S/ 150 millones).

Por su parte, la Municipalidad Provincial del Cusco presentó en total 41 proyectos por S/ 1,578 millones: 33 proyectos median- te Obras por Impuestos, por S/ 721 millones, y 8 proyectos APP y Proyectos e Activos por S/ 857 millones. Entre los proyectos OxI presentados están: Mejo- ramiento del Servicio Educativo de la I.E. Humberto Luna, por S/ 76 millones, y el Mejoramien- to y Ampliación del Mercado de Abastos de Rosaspata, por S/ 23 millones.

Cabe mencionar que el de- partamento de Cusco, en lo que es Obras por Impuestos, tiene un potencial superior a los S/ 6,500 millones, según los nue- vos límites anuales de emisión de los Certificados de Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Púbico (CIPRL 2023) estableci- dos este año por el MEF; de este este monto, el gobierno regional del Cusco dispone de S/ 1,691.5 millones; los gobiernos locales (entre municipios provinciales y distritales) S/ 4,314.3 millones y las universidades públicas S/ 557.4 millones.

El evento que puso en relieve las potencialidades de inversión en este importante departamen- to contó con la participación del ministro de Economía y Finan- zas, Alex Contreras, el goberna- dor regional del Cusco, Werner Salcedo, el alcalde de la Munici- palidad Provincial del Cusco, Luis Pantoja, el director ejecutivo de PROINVERSIÓN, José Salardi, y otras autoridades locales de Cus- co.

‘Estos proyectos marcan la ruta a futuro que debemos seguir de manera conjunta para generar infraestructura y servicios públi- cos de calidad en Cusco’ resaltó el director ejecutivo de PROIN- VERSION, José Salardi. Comentó que los proyectos presentados recibirán un acompañamiento técnico de PROINVERSIÓN que permita su ejecución y entrega, en beneficio de la población.

El ministro de Economía y Fi- nanzas, Alex Contreras, resaltó que existe las condiciones para impulsar más proyectos de in- versión en el país con la inter- vención del sector privado. “Es- tán mejorando las expectativas de inversión y hay un retorno de confianza lo que se está reflejan- do en más adjudicaciones de las APP: que en lo que va de 2023, se han adjudicado 12 proyec- tos por aproximadamente US$ 1,300 millones”, precisó.

Por su parte, el gobernador re- gional de Cusco Werner Salcedo comentó que desde el Gobierno Regional vienen promoviendo la inversión privada porque es ne- cesaria. “Hoy en Cusco tienen el espacio adecuado para realizar sus inversiones, y desde el Go- bierno Regional garantizaremos el cumplimiento de los compro- misos asumidos. Así, juntos po- damos escribir la historia que corresponde, para el Cusco y el Perú”, instó la autoridad regio- nal.

A su turno, el alcalde de la Mu- nicipalidad Provincial de Cusco, Luis Pantoja, comentó que los proyectos promovidos están ali- neados al Plan de Desarrollo Me- tropolitano, al Plan de Desarrollo Concertado, Plan de Desarrollo Provincial y el Plan de Desarrollo Estratégico de Cusco con enfo- que de cierre de brechas en sec- tores clave.

Proyectos APP en Proinversión

De otro lado, PROINVERSIÓN viene promoviendo mediante APP diversos proyectos de in- versión en beneficio de los ha- bitantes de Cusco, entre los que resaltan el Teleférico de Choque- quirao (US$ 190 millones) y la

PTAR Cusco (US$ 44 millones). El proyecto de iniciativa esta- tal “Mejoramiento de los servi- cios turísticos públicos del Par- que Arqueológico Choquequirao en la región Cusco”, tiene como objetivo generar facilidades de acceso turístico al Monumen- to Arqueológico, una adecuada presentación para la visita al Monumento, y establecer una eficiente gestión y planificación turística en la Unidad Productora de Servicios Turísticos del Monu- mento Arqueológico. Al respeto, el gobernador regional del Cus- co, Werner Salcedo, comentó su importancia y la necesidad de que existe un espacio para que participe el aparato empresarial de Cusco aportando su conoci- miento y experiencia.

De otro lado, la PTAR Cusco, que va a mejorar y ampliar la capacidad de la PTAR San Jeró- nimo, actualmente está en fase de estructuración en PROINVER- SIÓN. La iniciativa contempla el diseño, financiamiento, construc- ción, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de las aguas residuales por un plazo de 23 años, en beneficio de una población futura cercana a los 750 mil habitantes de la ciudad de Cusco. Al respecto, el alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, Luis Pantoja, señaló que este proyecto es una prioridad para la ciudad imperial “porque la que tenemos ya no está dan- do el servicio que merece nues- tra ciudad”, precisó. Agregó que ante el crecimiento de la pobla- ción de Cusco la actual PTAR es insuficiente. “Los que queremos el desarrollo de nuestro pueblo, queremos que este proyecto de ampliación de PTAR San Jeróni- mo se realice”, acotó.

