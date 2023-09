La semana pasada la Comisión Agraria citó a la titular del Midagri para responder por las acciones que están tomando ante el fenómeno El Niño global

El Ministerio de Desarro- llo Agrario y Riego (Midagri) viene teniendo un avan- ce mínimo en las obras de prevención para mitigar los efectos del Fenómeno El Niño, advierte el presidente de la Comisión Agraria del Congreso, Eduardo Castillo.

«Teniendo los millones de soles, teniendo los directo- res, teniendo la mano eje- cutora lamentable que solo tengan el 1.9% (de avance en prevención) ante un tema que podría ser catastrófico, según las proyecciones que nos dan los expertos», co- mentó Castilllo en ADN.

Castilllo recordó que su comisión citó a la titular del Midagri, Nelly Paredes e in- cluso se ha planteado una moción de interpelación a la ministra debido a cuestiona- mientos en su gestión.

«Tenemos dos temas im- portantes que aclarar, uno es el presupuesto que se le asigna al sector, al Midagri, que recibe todos los años y hay otro presupuesto adicio- nal que se le ha dado para el tema de prevención, preven- ción que no existe, ya lo dijo el contralor 5% de ejecución en todo el ejecutivo y si nos vamos directamente al sec- tor agrario 1.9%», sostuvo.

Como se recuerda este presupuesto adicional se destinó con el objetivo de implementar políticas para ayudar a los agricultores que se vayan a ver afectados con los efectos del fenómeno el niño que podrían comenzar a sentirse a fines del año.

«Estamos a poquísimos meses, yo me reuní con el jefe del Senamhi y me dice que esto empieza en no- viembre, los parámetros nos dicen que esto empieza en noviembre y lamentable- mente para prevención ¿qué podemos hacer en dos me- ses?», señaló.

El congresista señaló que al hacer una revisión de la situación en la región Piura, especialmente en la localidad de «Lagrimas de Curumuy», ha notado que las obras para mitigar los efectos climáticos no son distintas a lo que ya se venía haciendo.

«En «Lagrimas de Curu- muy» tenemos ocho volquetes y doce excabadoras ¿qué es lo que están haciendo? profundizar el río 30 centí- mentros que es lo que dice la Autoridad del Agua y es- tán ampliando el margen del río derecha 40 metros ¿cada cuánto hacen esto? general- mente cuando hay un perio- do lluvioso, siempre lo ha- cen», señaló.

Cabe agregar que en la interpelación planteada a la ministra Nelly Paredes, hay cuestionamientos no solo por la falta de ejecución en la prevención sino también por las contrataciones de perso- nas que estarían allegadas familiarmente a la ministra y a funcionarios del sector, así como cuestionamientos al manejo del plan Con Punche Perú agrario.

