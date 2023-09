A fines de agosto, el titular de la Mesa Directiva aseguró —a través de un comunicado— que “no tenía conocimiento, ni injerencia alguna” en los chats en que sus trabajadores coordinaban los ataques a otros parlamentarios

El uso de trabajadores de su despacho para defenderlo en redes sociales y atacar a otros congresistas cusqueños forma parte del paquete de tres de- nuncias contra el presidente del Congreso de la República, Ale- jandro Soto, que verá la Comi- sión de Ética Parlamentaria. Este domingo 3, ‘Cuarto poder’ sumó nuevas pruebas que demostra- rían cierto nivel de injerencia del integrante de APP en los chats en que sus trabajadores coor- dinan cómo defender —a través de cuentas troll— a su jefe en horas laborales dentro del Legis- lativo.

A pesar de que el mismo Ale- jandro Soto, a través de un co- municado, negó tener conoci- miento de la existencia del chat, en una conversación del 27 de octubre de 2022, en plena se- mana de representación para los congresistas, se genera una conversación que mostraría cómo Soto sí conocía de la existencia de este canal de comuni- cación entre los trabajadores de su despacho.

“Nosotros rumbo a casa del Dr. (Soto)”, dice la asesora San- dra Rodríguez. “A trabajar y ha- cer patria, muchachas”, respon- de otro.

— Sandra Rodríguez: Men- saje para todos: no saldrá del despacho ninguna acción ni actividad incluidos videos que no tengan autorización del congresista, bajo responsabilidad de ser retirado del despacho. Invocar al respeto a las jerarquías bajo responsabilidad de lo indicado anteriormente. Gracias

— Penélope: Ok, doctora.

— Melisa: Está bien, doctora.

— Yeshira Peralta: Está bien, doctora.

— Rosa Buitrón: Entendido, Sandrita.

— Sandra Rodríguez: Por disposición del congresista dar por enterado su conformidad.

— Eduardo Quezada: Ok.

— Asesor Transportes Julio 2021: Doy conformidad.

— Yeshira Peralta: Conforme.

— Rosa Buitrón: Conforme.

— Edgar Gamarra: Confor- me.

Esta conversación resulta clave porque demostraría que el propio Alejandro Soto estaba al tanto de las coordinaciones entre sus trabajadores por este chat. Si bien no estaba incluido, a través de la asesora Sandra Rodríguez daría su confirmación y apreciaciones sobre los acuer- dos. En estas conversaciones se acordaba atacar a otros parla- mentarios cusqueños por redes sociales y defender la imagen del ahora presidente del Con- greso.

En un audio, difundido por el dominical, se escucha decir a Sandra Rodríguez lo siguiente: “Por favor, en los comentarios en las redes indiquen de que ahí están hablando que Aragón es el autor del proyecto y no es así. Entonces, ahí hay que poner que él es un copión, que toda la vida se copia. Ahora eres un segun- dón, primero el doctor (Soto) fue presidente de la Comisión de Transportes y Comunicacio- nes, ahora tu siguiéndole los pasos, que es el segundo plato, hay que atacar a (Luis) Aragón porque me parece que los trolls vienen de ahí, así que manos a la obra”.

