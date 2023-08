Posted on

Integrantes de la Cámara de Comercio y Turismo de Machupicchu rechazan y califican de difamatorias las expresiones como «mafia» y «hospedajes malos» del ministro Juan Carlos Mathews. Piden su renuncia

Las afirmaciones del titu- lar del Ministerio de Co- mercio Exterior y Turismo (Minsetur), Juan Carlos Mathews, sobre una pre- sunta mafia en Machu Pic- chu Pueblo, a razón de los 1.000 boletos de ingreso a la Maravilla Mundial que se venden de manera fí- sica y obligaría a los tu- ristas a pernoctar en hos- pedajes de malos, siguen teniendo repercusiones. La repuesta del sector empresarial del distri- to que acoge a la ciudad inca no se hizo esperar. La Cámara de Comercio y Turismo de Machu Picchu (CCTM) sacó un pronun- ciamiento en la que pide que el ministro se rectifi- que y renuncie a su cargo.

«Rechazamos las afirma- ciones difamatorias. El Mi- nistro nos tilda de ‘mafia’ y califica nuestros hospe- dajes de ‘malos’ (…). Esas expresiones implican gra- ves consecuencias econó- micas a nuestro pueblo, por lo que lo hacemos directamente responsable de la disminución de los ingresos de todo el sector de Machu Picchu», dicta parte del documento. Asimismo, exhortan al ti- tular de Mincetur a recti- ficarse por todos los me- dios donde se propalaron sus afirmaciones. Tam- bién esperan la misma reacción de la presiden- ta Dina Boluarte, por ser responsable de su nom- bramiento.

La CCTM considera que la venta de los 1.000 bole- tos de manera física favo- rece al turista de menos recursos que llega a Ma- chu Picchu sin agencias «ni poderosos sectores in- ternacionales», a quienes acusan de acaparar los boletos virtuales. «Consideramos que lo pretendido por el minis- tro es desestabilizar la in- dustria turística de Machu Picchu y Cusco (…). Eli- minar la venta de boletos a los turistas que vienen por su cuenta sin grandes agencias, el daño que nos hace es peor que la toma de caminos, aeropuertos y la vía férrea. Rectifíque- se y renuncie», concluye el documento.

La entrada Empresarios condenan calificativos de titular del Mincetur, que habló de mafia en Machupicchu se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP